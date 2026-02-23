Mafia droga e abusi sessuali su ordine del boss | 2 condanne e 5 assoluzioni

Antonio Massimino ha orchestrato traffici di droga e abusi sessuali, portando a due condanne e cinque assoluzioni nel processo riguardante il suo clan. Gli imputati hanno ricevuto le sentenze dopo un’indagine accurata sulle attività illecite, che coinvolgevano il controllo del territorio e il pagamento di tangenti. Le udienze hanno portato alla luce dettagli sui metodi usati per mantenere il potere. La vicenda si conclude con le decisioni dei giudici.

Due condanne e cinque assoluzioni per gli imputati dello stralcio ordinario dell'inchiesta Kerkent sugli affari del clan di Antonio Massimino. È la sentenza pronunciata dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. Pasquale Capraro, 36 anni, è stato condannato a 6 anni di reclusione; Angelo Cardella, 55 anni, a 13 anni. Tutti gli altri imputati – Angelo Iacono Quarantino, 35 anni; Francesco Luparello, 53 anni; Gabriele Miccichè, 37 anni; Saverio Matranga, 49 anni; Calogero Trupia, 41 anni – sono stati assolti da ogni accusa. Il solo Miccichè era imputato anche per violenza sessuale e sequestro di persona, in concorso con Massimino e l'imprenditore Salvatore Ganci (giudicati a parte), per un presunto episodio di rappresaglia ai danni della moglie di un collaborante che avrebbe truffato il commerciante di auto con un assegno falso.