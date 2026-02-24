Nocera 78enne scompare nel nulla | ricerche in corso anche con unità cinofile

La scomparsa di Paride De Maio, 78 anni, a Nocera Inferiore, nasce da un improvviso allontanamento che ha allarmato familiari e amici. L’uomo è stato visto l’ultima volta nel pomeriggio e da allora non si hanno più tracce di lui. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo anche unità cinofile per trovare eventuali indizi sul suo spostamento. Le forze dell’ordine continuano a cercarlo attivamente nella zona.

L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione di via Siciliano per dirigersi verso la zona Montalbino, area dove era solito passeggiare Ore di apprensione a Nocera Inferiore per la scomparsa di Paride De Maio, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di oggi. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione di via Siciliano per dirigersi verso la zona Montalbino, area dove era solito passeggiare. Secondo le informazioni diffuse, De Maio è alto circa 1 metro e 67 centimetri, ha capelli brizzolati e, al momento dell’allontanamento, indossava pantaloni blu, una camicia a righe bianche e rosa e un giubbino scuro con il collo rosso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

