Servizio Civile Universale da Campania oltre 36mila domande | tre volte i posti diponibili
In Campania, durante il bando ordinario del Servizio Civile Universale 2026, sono state presentate oltre 36.000 domande da parte di giovani, un numero che supera di circa tre volte i posti disponibili. La cifra ufficiale indica una forte partecipazione regionale, con un'attenzione crescente verso questa opportunità di servizio. I dati vengono comunicati in un momento in cui si attendono ulteriori dettagli sulle assegnazioni e le modalità di selezione.
“Sono 36.153 le domande presentate dai giovani della Campania al bando ordinario del Servizio civile universale 2026”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche giovanili della Regione Campania Fiorella Zabatta, commentando il report pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Temi più discussi: Servizio Civile Universale 2026-2027: proroga scadenza domande; Bando Selezione Volontari SCU PROROGA scadenza: 16 aprile; Bando Servizio Civile Universale 2026; Servizio civile universale 2026 con Istoreco PROROGA AL 16 APRILE.
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