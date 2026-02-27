Volontari di servizio civile a Torre Guaceto | aperte le candidature

È stato aperto il bando per i volontari interessati a partecipare al servizio civile universale nella riserva di Torre Guaceto. Il progetto, intitolato “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva”, mira a coinvolgere cittadini in attività di tutela e valorizzazione dell’area protetta. Le candidature sono ora aperte a chi desidera contribuire direttamente alla gestione e alla promozione di Torre Guaceto attraverso il servizio civile.

Le candidature si chiuderanno l'8 aprile. Le posizioni aperte presso l'area protetta sono 6 per 12 mesi "Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva" aperto il bando per svolgere attività di servizio civile universale nell'area protetta di Torre Guaceto. Sono sei i volontari che potranno operare al fianco del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività di tutela degli animali. Le candidature si chiuderanno l'8 aprile. Le posizioni aperte presso l'area protetta sono 6 per 12 mesi. I profili disponibili sono due: assistenza al personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività del centro recupero fauna selvatica e tartarughe marine della riserva; affiancamento degli esperti del Consorzio nel monitoraggio della fauna selvatica ai fini della conservazione delle specie con censimento degli uccelli e dei mammiferi.