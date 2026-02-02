Inchiesta urbanistica Milano il Tar respinge il ricorso dei costruttori | devono 80mila euro di Scia al Comune

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dei costruttori che avevano chiesto di non pagare 80mila euro di Scia al Comune di Milano. I lavori prevedevano la costruzione di due palazzine di quattro piani tra la fermata della metropolitana di Cenisio e lo Scalo Farini. I costruttori avevano stimato un importo di 300mila euro come contributo per le monetizzazioni degli standard edilizi, ma il Tar ha deciso che devono comunque versare la somma richiesta dal Comune. La vicenda si conclude con una decisione chi

Per le due palazzine di 4 piani da realizzare con una Scia per “ristrutturazione edilizia” fra la fermata della metropolitana milanese di Cenisio e lo Scalo Farini i costruttori avevano autodeterminato un importo di 300mila euro per “monetizzazioni” degli standard. Per giudici tuttavia bene ha fatto il Comune di Milano a chiedere invece 394.177,83 euro perché “è indubbio il conseguente aggravio del carico urbanistico” che deriva dalla demolizione di palazzi a uso uffici e industriale che vengono trasformati in edifici a “destinazione a residenziale” più grandi e che quindi “comportano una presenza umana stabile che le precedenti destinazioni non contemplavano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Tar della Lombardia ha dato ragione alla Procura di Milano e ha stoppato i piani dei costruttori.

