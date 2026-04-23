Servizi educativi Ines Seletti | Bene la riduzione delle liste ma no a letture parziali

Una dirigente scolastica ha commentato la recente diminuzione delle liste d’attesa per i servizi educativi, sottolineando che si tratta di un dato positivo. Tuttavia, ha precisato che non bisogna semplificare o enfatizzare troppo questa riduzione, evitando di presentare una visione distorta della situazione. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione e comunicazione delle effettive condizioni dei servizi per l’infanzia.

“La riduzione delle liste d’attesa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia è un segnale positivo, ma non può essere raccontata in modo parziale né utilizzata per costruire una narrazione autocelebrativa.” Così Ines Seletti, consigliera comunale del gruppo Vignali Sindaco ed ex assessore ai Servizi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Servizi Educativi: calano le liste di attesa per Nidi e Scuole InfanziaÈ stata pubblicata la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 20262027. Aeroporto, nuove rotte. Ines Seletti: “Senza il nostro voto oggi non parleremmo di rilancio”La consigliera comunale del gruppo Vignali: "Abbiamo scelto di sostenere un’infrastruttura strategica per Parma, mettendo davanti l’interesse della... Aggiornamenti e dibattiti È scontro sulle mense scolastiche, la Seletti lascia la maggioranza - VideoPrima il voto contrario alla delibera sul nuovo appalto sulle mense scolastiche, poi la scelta di lasciare la maggioranza in consiglio comunale, pur mantenendo il proprio incarico di consigliera. Ines ... gazzettadiparma.it Ristorazione scolastica, Ines Seletti: Oltre 150 milioni di euro gestiti senza programmazione«Quello che sta emergendo sul project financing della ristorazione scolastica ha contorni sempre più imbarazzanti. Altro che svolta: siamo di fronte all’ennesima dimostrazione dell’inadeguatezza di ... parmatoday.it