Aeroporto nuove rotte Ines Seletti | Senza il nostro voto oggi non parleremmo di rilancio

L’aeroporto di Parma annuncia l’attivazione di cinque nuove tratte a partire dall’estate 2026, tra cui voli per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted. Ines Seletti afferma che senza il voto del suo gruppo non si sarebbe potuto parlare di rilancio del sito aeroportuale. La notizia riguarda direttamente il territorio parmense, che si prepara a beneficiare delle nuove rotte.

La consigliera comunale del gruppo Vignali: "Abbiamo scelto di sostenere un’infrastruttura strategica per Parma, mettendo davanti l’interesse della città alle divisioni politiche" “Il sindaco Guerra sottolinei l’importanza di questo risultato per Parma e per il suo sistema economico – dichiara Ines Seletti, consigliera comunale del gruppo Vignali – ma, a onor del vero, dovrebbe ricordare che nell’ottobre 2023 la delibera sul Masterplan per l’allungamento della pista vide una maggioranza spaccata. Solo grazie ai voti determinanti del gruppo Vignali e delle altre forze di opposizione fu possibile approvarla. Senza quel senso di responsabilità oggi non parleremmo di nuove rotte e, probabilmente, nemmeno della sopravvivenza stessa del “Verdi”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ristorazione scolastica, Ines Seletti: “Oltre 150 milioni di euro gestiti senza programmazione"«Quello che sta emergendo sul project financing della ristorazione scolastica ha contorni sempre più imbarazzanti.

Pietro Vignali e Ines Seletti: “Eia, spostata ancora la realizzazione della rotatoria, cittadini delle frazioni abbandonati"“Ora che è stato approvato il bilancio di previsione con relativo piano triennale degli investimenti” - commentano Pietro Vignali (capogruppo della...

