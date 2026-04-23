A Serradifalco vengono destinati 7.000 euro per il concerto di San Leonardo che si terrà il lunedì di agosto. Il finanziamento proviene dal fondo della Democrazia Partecipata e mira a sostenere l’evento per favorire l’afflusso di visitatori nella zona. La somma viene destinata alla realizzazione della festa, prevista come un momento di intrattenimento e promozione turistica locale.

? Cosa sapere Serradifalco stanzia 7.000 euro per il concerto del lunedì di San Leonardo ad agosto.. Il fondo della Democrazia Partecipata finanzia l'evento per potenziare il turismo locale.. A Serradifalco è stato approvato l’unico progetto presentato per la Democrazia Partecipata 2026, destinando l’intero budget di 7 mila euro alla celebrazione del Santo Patrono San Leonardo. Tra i vicoli che portano verso il cuore del borgo, dove la memoria delle tradizioni si intreccia con la vita quotidiana delle famiglie, si respira già l’aria di agosto. La commissione incaricata della valutazione, composta dall’architetto Matteo Lamberti, da Pietro Giumento e da Raimondo Burgio, ha infatti confermato la validità della proposta arrivata al Comune entro i termini stabiliti dal bando.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serradifalco punta tutto su San Leonardo: 7.000€ per la festa

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