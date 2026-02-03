Camplone punta su monoporzioni e dolci da condividere per la festa degli innamorati

Fabrizio Camplone presenta una selezione di dolci e monoporzioni pensate per la festa degli innamorati. Il maestro pasticcere punta su gusti semplici e confezioni da condividere, per rendere speciale questa giornata. Le sue creazioni sono già disponibili, pronte a conquistare chi cerca un modo dolce per festeggiare l’amore.

Accanto alle monoporzioni, Caprice propone anche la torta Love, un dolce elegante ricoperto da un sottile strato di cioccolato al latte e farcito con delicate creme alla mandorla e al caramello In vista di san Valentino 2026 il maestro pasticcere Fabrizio Camplone ha ideato una serie di bontà per omaggiare gli innamorati. Al centro della proposta ci sono le monoporzioni di San Valentino, vere protagoniste della collezione Caprice: piccole creazioni di alta pasticceria curate nel gusto e nell'estetica, disponibili anche in raffinate scatole regalo, ideali per celebrare l'amore in modo personale e contemporaneo.

