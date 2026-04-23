Sermoneta si tinge di rosa | al via la XVI edizione della manifestazione

A Sermoneta si è aperta la XVI edizione di una manifestazione dedicata alle donne, che da diversi anni celebra l’imprenditoria, la cultura e l’innovazione femminile. La manifestazione coinvolge diverse figure femminili e si svolge nel centro storico della città. Durante l’evento vengono premiate le donne che si sono distinte in vari settori, con incontri e confronti pubblici. La cerimonia si tiene ogni anno in questa località del Lazio.

Sono diversi anni ormai che Sermoneta premia l’intelligenza, l’intraprendenza e le competenze delle donne con una manifestazione dedicata al mondo dell’imprenditoria, della cultura e dell’innovazione al femminile. Arriva infatti sabato 25 e domenica 26 aprile la XVI edizione di Sermoneta si Tinge.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Napoli si tinge di rosa: evento per la prevenzione del tumore al senoMartedì prossimo alle ore 19, Palazzo Petrucci a Napoli ospiterà l’iniziativa Donne per le Donne, un evento organizzato dal Comitato Campania di... Roma si tinge di rosa, dal 7 al 10 maggio torna la Race for the Cure(Adnkronos) – "Siamo arrivati alla 27esima edizione della Race for the Cure e questo significa che si è riusciti a costruire cultura senza la quale... Contenuti di approfondimento Sermoneta si tinge di rosa, la XVI edizione della manifestazione dedicata alla cucina italiana patrimonio UnescoTorna questo fine settimana a Sermoneta la XVI edizione di Sermoneta si tinge di Rosa, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società contemporanea, con un focus ... latinaquotidiano.it Sermoneta, tutti in campo per l'ambienteIl Comune di Sermoneta rinnova il proprio impegno per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano con il ritorno della Giornata Ecologica, in programma sabato 18 aprile 2026. L'iniziativa, promossa ... latinaoggi.eu