serie bkt le finali playoff andata e ritorno in diretta su sky sport e in chiaro tv8

Le finali playoff di Serie BKT si svolgeranno in due partite, andata e ritorno, e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e su TV8 in chiaro. Questi incontri determinano la promozione in Serie A e vengono seguiti da un’ampia audience grazie a una copertura che coinvolge entrambe le piattaforme. La trasmissione delle partite permette agli appassionati di seguire gli ultimi sviluppi del torneo in modo semplice e accessibile.

Le partite che valgono la Serie A arrivano anche su Sky e in chiaro su TV8 con una copertura multipiattaforma. La Lega Serie B annuncia un’importante novità nella strategia di distribuzione media dei Playoff della stagione sportiva 20252026. SKY torna così a fianco della Serie BKT. Una partnership che amplierà ulteriormente l’accessibilità e la visibilità dell’atto finale del campionato, tra i più attesi dell’intera stagione. L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei Playoff 202526, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV.🔗 Leggi su Digital-news.it

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