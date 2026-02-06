La SBK resta in diretta su Sky Sport fino al 2027 Anche in chiaro su TV8

La SBK continuerà a essere trasmessa su Sky Sport fino al 2027, e da quest’anno sarà anche in chiaro su TV8. Sky Italia ha annunciato di aver rinnovato l’accordo con WorldSBK, garantendo la copertura del campionato mondiale di Superbike anche nei prossimi due anni. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su entrambe le piattaforme, ampliando così il pubblico e la visibilità di questo sport.

Sky Italia e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni (fino al 2027, come la Motomondiale). Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky Sport e in streaming NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR. Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia: "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l'emozione unica di questo importante campionato mondiale, valorizzato dal nostro racconto sportivo.

