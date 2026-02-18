L’Atlante ha battuto l’Elledi Fc 5-1 in casa, causando una sconfitta pesante alla squadra piemontese. La partita si è conclusa con una goleada netta, grazie a un’ottima prestazione della squadra di casa, che ha segnato cinque reti.

Goleada e vittoria per l’Atlante in serie A2 Elite: 5-1 in casa contro l’Elledi Fc, formazione piemontese. La prima vera palla gol è dell’Elledì che va vicina al vantaggio con Rosano. Sandri ne approfitta poco più tardi su un’indecisione di Yaghoubian e insacca (0-1). Sull’asse Ulloa-Yamoul, i grossetani pareggiano. Sono di Sandri e Gianneschi le chance più evidenti nelle ultime battute di una prima frazione che si chiude in parità. A sbloccare il secondo tempo, e a completare la rimonta, ci pensa proprio Ulloa con un destro potente e preciso (2-1). I gialloneri sono ancora pericolosi però il tiro di Dragone sbatte sul palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a2 elite. Atlante, una ’manita’ all’Elledi

Serie a2 elite. Atlante, gara da tripla con l’EllediL’Atlante perde contro Reggio Emilia e ora cerca di rifarsi.

Serie a2 elite. L’Atlante nella tana dell’Olimpia Regium. Appuntamento pieno di insidieL’Atlante si prepara ad affrontare l’Olimpia Regium in una partita che può decidere il suo cammino in serie A2.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.