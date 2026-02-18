Serie a2 elite Atlante una ’manita’ all’Elledi
L’Atlante ha battuto l’Elledi Fc 5-1 in casa, causando una sconfitta pesante alla squadra piemontese. La partita si è conclusa con una goleada netta, grazie a un’ottima prestazione della squadra di casa, che ha segnato cinque reti.
Goleada e vittoria per l’Atlante in serie A2 Elite: 5-1 in casa contro l’Elledi Fc, formazione piemontese. La prima vera palla gol è dell’Elledì che va vicina al vantaggio con Rosano. Sandri ne approfitta poco più tardi su un’indecisione di Yaghoubian e insacca (0-1). Sull’asse Ulloa-Yamoul, i grossetani pareggiano. Sono di Sandri e Gianneschi le chance più evidenti nelle ultime battute di una prima frazione che si chiude in parità. A sbloccare il secondo tempo, e a completare la rimonta, ci pensa proprio Ulloa con un destro potente e preciso (2-1). I gialloneri sono ancora pericolosi però il tiro di Dragone sbatte sul palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
