L’Atlante perde contro Reggio Emilia e ora cerca di rifarsi. La squadra di calcio a 5 affronta oggi l’Elledi Fc alla diciannovesima giornata di Serie A2 Elite, giocando in casa al Palabombonera alle 15. La partita si presenta come una sfida importante per riscattare la recente sconfitta.

Dopo la beffa del ko di Reggio Emilia l’ Atlante va a caccia del riscatto. Oggi, per la diciannovesima giornata di A2 Elite di calcio a 5, la formazione di mister D’Urso-Fruzzetti ospita l’ Elledi Fc al Palabombonera: calcio d’inizio alle 15.30. La formazione piemontese di Caramagna Piemonte ha un punto in meno dei maremmani. L’Atlante, neopromosso nel secondo campionato nazionale, sta recitando un ruolo di protagonista assoluto e con 27 punti è quinto in classifica. Nel match di andata, terminato 4-4, è emerso tutto il talento della compagine biancorossa. Ma anche l’Elledi ha dimostrato di avere in rosa giocatori di assoluto valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a2 elite. Atlante, gara da tripla con l’Elledi

L’Atlante si prepara ad affrontare l’Olimpia Regium in una partita che può decidere il suo cammino in serie A2.

Domani si giocano tre partite importanti per la diciannovesima giornata di Serie A2 Elite.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Serie A2 Elite, all’Arena Sport arriva Grosseto; Calcio a 5 Serie A2 Elite girone A. Venerdi parte la 18a giornata; Cuore e carattere. L’0R torna a vincere; Calcio a 5 Serie A2 Elite girone A. Domani al via la giornata 19.

Serie a2 elite. Atlante, sconfitta amara a Reggio EmiliaSconfitta di misura, in una sfida durissima, per l’Atlante Grosseto. Nell’ultimo turno di A2 Elite di calcio a 5 ... lanazione.it

Serie a2 elite. Atlante, buon pari a Lecco. Jodas e Schettino a segnoInizia con un pareggio esterno per 2-2 il 2026 dell’Atlante sul campo del Lecco nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. Biancorossi in vantaggio 1-0 all’intervallo, poi la ... sport.quotidiano.net

~ Lazio C5 Serie A2 Elite, Girone B 19ª Giornata di Campionato Sabato 14 febbraio Ore 18:00 PalaTorrino - Roma Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5! #gsgiovinazzoc5 facebook