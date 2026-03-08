Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Verona 1-2 e Fiorentina Parma 0-0 Alle 18 Genoa Roma!

Nella 28esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Bologna e Verona, conclusa con un risultato di 1-2, e Fiorentina contro Parma, terminata 0-0. Alle 18 è in programma la sfida tra Genoa e Roma. Le partite sono state seguite in diretta con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. La giornata si conclude con le ultime notizie sui match in corso e quelli già conclusi.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell'operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l'estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un'idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all'ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Moviola Fiorentina Parma, l'episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli...

LIVE Bologna-Verona 0-0 Serie A 2025/2026: Bologna spinge ma sprecaSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Bologna-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Bologna-Verona 1-2: il gol di Rowe non basta, l'Hellas vince in rimontaLa squadra di Italiano cade in casa fermando a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato. Succede tutto nella ripresa: Rowe la sblocca girando in porta a fil di palo, il Verona la ribalta ... sport.sky.it

#DeLaurentiis, per cortesia, non portare #Italiano a #Napoli #Bologna-Verona termina 2 a1 per i butei: prima vittoria nel 2026 per i veneti. Da segnalare anche il gol del 3 a 1 annullato a #Sarr all'86esimo. #Fiorentina-Parma solo 0-0: viola quartultimi a un solo - facebook.com facebook

49’ Rowe Bologna-Verona 1-0 53’ Frese Bologna-Verona 1-1 57’ Bowie Bologna-Verona 1-2 CALCIO. #BolognaVerona x.com