Sono state ufficializzate le date e gli orari degli anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A, con alcune variazioni rispetto alle consuete programmazioni. La penultima fase del campionato italiano si presenta con incontri che promettono di attirare l’attenzione dei tifosi, tra sorprese nelle scelte e sfide di rilievo. A pochi turni dalla conclusione, le partite si accendono con grande aspettativa.

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© Calcionews24.com - Serie A, anticipi e posticipi della 36a giornata di campionato: date e orari con scelte a sorpresa

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