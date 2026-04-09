L’ARBITRO Match col Mantova affidato a Sacchi Lo storico precedente

Domenica alle 17:15 si giocherà l'incontro tra Spezia e Mantova al Picco, con l'arbitro designato di serie A Juan Luca Sacchi. L’arbitro, originario di Treia, è stato scelto per dirigere una partita molto importante in chiave salvezza. Questo match rappresenta un'occasione significativa per Sacchi, che ha già diretto incontri di alto livello, compresi precedenti con il Mantova.

Un arbitro di serie A per un match delicatissimo in chiave salvezza. Spezia-Mantova, in programma domenica al Picco, alle 17,15, sarà diretto da Juan Luca Sacchi (nella foto), nativo di Treia, in provincia di Macerata. Classe 1984, imprenditore (laureato in Sport and Football Management, con un Master in Psicologia dello sport), Sacchi è un arbitro di grande esperienza che vanta 76 direzioni in Serie A e 131 in B. Dodici i precedenti con lo Spezia, tra i quali quello indimenticabile del 20 agosto 2020, nella finale playoff con il Frosinone che valse la promozione in Serie A. Con Sacchi lo Spezia ha totalizzato quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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