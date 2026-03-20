Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 30 - 31 - 32 - 33 - 34 giornata

La programmazione delle partite di Serie A 2025-2026 è stata annunciata e prevede anticipi e posticipi trasmessi da DAZN e Sky. Le giornate 30, 31, 32, 33 e 34 si terranno in specifici giorni della settimana, con slot orari stabiliti. Le partite si svolgeranno principalmente tra venerdì e domenica, con un anticipo alle 20 del venerdì.