Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 30 - 31 - 32 - 33 - 34 giornata
La programmazione delle partite di Serie A 2025-2026 è stata annunciata e prevede anticipi e posticipi trasmessi da DAZN e Sky. Le giornate 30, 31, 32, 33 e 34 si terranno in specifici giorni della settimana, con slot orari stabiliti. Le partite si svolgeranno principalmente tra venerdì e domenica, con un anticipo alle 20 del venerdì.
La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 20252026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN) Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN) Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN). su Digital-News.it La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 20252026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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