Pallamano Serie A Gold | la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker Bozen

Nella 19esima giornata della Serie A Gold di pallamano, la Junior Fasano ha pareggiato in casa contro il Loacker Bozen Volksbank con il punteggio di 29-29. La partita si è disputata nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. Con questo risultato, la squadra di Fasano ha mantenuto invariato il margine di punti in classifica rispetto alla formazione altoatesina.

Rammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Obiettivo play off: resta invariato il distacco in classifica sulla stessa formazione altoatesina, l'inseguitrice più vicina Gli ospiti partono meglio (1-3 al 5'), con le parate di Leban che impediscono la fuga degli avversari, prima agguantanti al 7' dai fasanesi sul 3-3 e poi superati una prima volta all'11' (5-4). Al 14' è il turno dei locali ad andare sul +2 (7-5), ma nel complesso la sfida è equilibrata, come confermato dal 9-9 del 21'. Le fasi immediatamente successive, però, regalano il primo break importante dell'incontro, firmato da Marrochi e compagni, che realizzano un parziale di 4-0 in meno di 2', portandosi sul +4 al 23' (13-9).