San Giobbe Chiusi | dolorosa sconfitta in casa La Luiss Roma impone la legge del più forte
San Giobbe Chiusi subisce una sconfitta casalinga contro la Luiss Roma, che sfrutta la sua maggiore esperienza in campo. La squadra ospite riesce a mantenere il vantaggio fin dall'inizio, grazie a un ritmo più deciso e a una difesa compatta. Nonostante gli sforzi di Raffaelli e Rasio, i padroni di casa non riescono a recuperare nel punteggio. La partita si conclude con un risultato di 62-68, lasciando i giocatori di Chiusi delusi.
SAN GIOBBE CHIUSI 62 LUISS ROMA 68 SAN GIOBBE: Natale 2, Bertocco 5, Molinaro 3, Lorenzetti 4, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 17, Petrucci 6, Rasio 13, Minoli 4. Allenatore Zanco. LUISS ROMA: Jovovic 2, Fernandez 15, Casella 2, Fallucca 12, Pasqualin 2, Ferrara, Paolini, Sylla, Atamah 12, Cucci 12, Salvioni 6, Graziano 5. Allenatore Righetti. Arbitri: Chiarugi, Giustarini, Montano. Parziali: 13-10, 31-32, 45-54. CHIUSI – Seconda sconfitta di fila per l’ Umana San Giobbe, battuta a Chiusi dalla Luiss Roma (una delle corazzate del campionato) per 68-62. Partita equilibrata, dai mille volti e con tanti cambi d’inerzia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
