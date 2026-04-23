Sequestro di 55 milioni a una società di Milano così incassava illegalmente fondi pubblici nel fotovoltaico

Nella giornata di oggi, sono stati sequestrati oltre 55 milioni di euro a una società di Milano e ai suoi amministratori. L'azione riguarda un'indagine sull'indebita percezione di fondi pubblici destinati al settore del fotovoltaico, con un'operazione che coinvolge anche un'altra regione. L'intervento si inserisce in un'operazione più ampia contro pratiche illecite relative ai finanziamenti statali per progetti energetici.

È di oltre 55 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bari contro una società milanese, il suo rappresentante e la controllante olandese, accusati di indebita percezione di erogazioni pubbliche legate a incentivi per impianti fotovoltaici in provincia di Caserta. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, a seguito di indagini che hanno coinvolto anche l’Unione Europea. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it

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