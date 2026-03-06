Sequestro da 1,9 milioni di euro per presunte frodi sui fondi pubblici | l' inchiesta tocca anche Verona

La guardia di finanza di Biella ha avviato un’indagine che ha portato al sequestro di circa 1,9 milioni di euro. Le autorità sospettano che si siano verificati casi di frodi legate a fondi pubblici, coinvolgendo anche la città di Verona. Le verifiche sono in corso per accertare i dettagli di queste presunte irregolarità.

Al centro dell'indagine dei finanzieri vi sarebbe un presunto sistema di società e bilanci falsi per ottenere contributi statali ed europei Un'indagine della guardia di finanza di Biella ha portato alla scoperta di presunte frodi per quasi due milioni di euro ai danni del bilancio nazionale e dell'Unione europea. L'operazione, denominata "Nuovi Orizzonti", ha coinvolto diverse regioni italiane e ha toccato anche Verona, dove sono state eseguite attività di sequestro nell'ambito di un provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Biella.

Arresti domiciliari per Michele Mancuso nell’inchiesta sui fondi pubblici per spettacoli nel NissenoIl provvedimento cautelare, eseguito dalla Squadra Mobile, coinvolge anche Lorenzo Tricoli, considerato il suo più stretto collaboratore.

Trasporti a Pomezia, scatta un sequestro da oltre 4 milioni: al centro presunte fatture false e manodopera “in appalto”Un’operazione che intreccia controlli fiscali, rapporti di lavoro e flussi di fatturazione.

