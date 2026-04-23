Sequestrato cantiere a Castellammare | nuove indagini sul fiume Sarno

Un cantiere navale è stato sottoposto a sequestro a Castellammare di Stabia, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata. Le autorità stanno conducendo nuove verifiche per accertare le cause di inquinamento del fiume Sarno. Le indagini si concentrano sulla possibile relazione tra le attività del cantiere e l’inquinamento ambientale della zona. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle responsabilità o sui procedimenti in corso.

Ancora un cantiere navale posto sotto sequestro nell'ambito delle indagini della Procura di Torre Annunziata finalizzate all'accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del fiume Sarno. I militari della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia hanno proceduto al sequestro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fiume Sarno, sequestrato il cantiere Marina di StabiaSequestro del cantiere “Marina di Stabia”: nuova svolta nelle indagini sul Fiume Sarno Il percorso di risanamento del fiume Sarno segna oggi un nuovo... Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato cantiere navale abusivoTempo di lettura: < 1 minutoInquinamento del fiume Sarno: sequestrato cantiere navale risultato abusivo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torre Annunziata, sequestrato cantiere nautico: Sversava i rifiuti nel Sarno; Torre Annunziata, nuovo blitz nel cantiere navale; Disastro Sarno: Sequestrato cantiere navale a Torre Annunziata. Ecco cosa nascondevano; Torre Annunziata: inquinamento del Fiume Sarno, sequestrato un cantiere nautico. Sequestrato cantiere navale a Torre Annunziata: scarichi abusivi e rifiuti nel mirino della ProcuraTorre Annunziata - Un nuovo sequestro preventivo d'urgenza ha interessato un cantiere navale sulla fascia costiera vesuviana. I militari della Capitaneria di ... cronachedellacampania.it Torre Annunziata - Sequestrato cantiere navale: nel mirino scarichi abusivi e rifiutiL’operazione si inserisce nel protocollo d’intesa siglato il 17 dicembre 2025 tra le Procure di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, insieme ad altre istituzioni, per rafforzare il contrasto ... stabiachannel.it La tragedia giovedì nel cantiere del depuratore di Casale. La Procura Berica ha disposto l’autopsia sul corpo e sequestrato l’attrezzatura che l’uomo aveva con sé. - facebook.com facebook