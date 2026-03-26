Fiume Sarno sequestrato il cantiere Marina di Stabia

Nelle ultime ore è stato disposto il sequestro del cantiere “Marina di Stabia”, nel quadro delle indagini sul Fiume Sarno. Questa misura riguarda l’area interessata ai lavori di risanamento e rappresenta un passo importante nelle verifiche in corso. La decisione si inserisce in un procedimento legale aperto sulle attività di bonifica e tutela ambientale della zona.

Sequestro del cantiere “Marina di Stabia”: nuova svolta nelle indagini sul Fiume Sarno. Il percorso di risanamento del fiume Sarno segna oggi un nuovo passaggio decisivo. Nella mattinata del 26 marzo, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente di Napoli hanno eseguito il sequestro d’iniziativa del cantiere navale “Marina di Stabia S.r.l.”, a Castellammare di Stabia, nell’ambito dell’operazione “Rinascita Sarno”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L’intervento si inserisce nella più ampia strategia investigativa avviata per individuare e rimuovere le cause dell’inquinamento che da anni affligge il corso d’acqua. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Fiume Sarno, sequestrato il cantiere Marina di Stabia Articoli correlati Leggi anche: Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità. Montoro, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: denunciato il titolare di un opificioI Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al... Approfondimenti e contenuti su Fiume Sarno Temi più discussi: Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un opificio a Torre Annunziata; Inquinamento fiume Sarno: sequestrato opificio per imballaggi; Inquinamento fiume Sarno, sequestrato un opificio; Inquinamento del fiume Sarno: sequestrato stabilimento industriale a Torre Annunziata. Castellammare, inquinamento fiume Sarno: sequestrato cantiere navale di Marina di StabiaL'operazione è scattata nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del fiume, denominate convenzionalmente Rinascita Sarno, ... lostrillone.tv Poggiomarino, inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'officina meccanicaInquinamento del fiume Sarno: sequestrata officina meccanica e meccatronica. È accaduto a Poggiomarino, dove gli operatori dell'unità speciale emergenza Sarno della ... ilmattino.it #Scarichi illeciti, pericolosi e diretti nel fiume #Sarno: sequestrato un cantiere navale. È l'operazione messa in atto dai Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente di Napoli, nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento e alla rimozio - facebook.com facebook Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un'azienda nel Napoletano. Sant'Antonio Abate: acque di lavorazione direttamente nelle fogne senza alcun trattamento #ANSA x.com