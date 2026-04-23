Sequestrati 23 chili di droga e 86mila euro arrestato spacciatore a Caltanissetta

Da feedpress.me 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno sequestrato 23 chili di sostanze stupefacenti e 86 mila euro in contanti durante un'operazione in una zona della provincia. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico di droga. L’intervento è stato condotto congiuntamente da unità di polizia e finanza, che hanno eseguito anche perquisizioni e controlli nelle abitazioni e nei veicoli coinvolti.

Finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in collaborazione con colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato, uno spacciatore e sequestrato, complessivamente, circa 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e denaro contante per circa 86.000 euro, ritenuto provento di attività illecita. L’operazione antidroga è stata condotta da Fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta e della sezione Goa del Nucleo di Pef con la collaborazione della Tenenza di Licata. L’arrestato è un agrigentino bloccato mentre ritirava, da uno spedizioniere, un pacco contenente 10 chili di hashish.🔗 Leggi su Feedpress.me

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