Firenze | arrestato 27enne accusato di spaccio Sequestrati 16 chili di droga e tremila euro in contanti

A Firenze, un uomo di 27 anni è stato arrestato per aver venduto droga dopo che la polizia ha trovato più di 16 chili di sostanze stupefacenti e 3000 euro in contanti nella sua abitazione. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto che il giovane gestiva un giro di spaccio molto attivo nel quartiere.

FIRENZE – Sequestrati oltre 16 kg di sostanza stupefacente e 3000 € in contanti. Tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni. Nell’ambito dei congiunti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. Rifredi e della Polizia Locale, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio il 27enne, residente a Firenze. Complessivamente, infatti, sono stati rinvenuti più di 16 kg. di sostanza tra hashish, circa 124 panetti, marijuana, nascosta in due valige trovate nella camera da letto, e metanfetamina, 300 pasticche occultate su una trave. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

