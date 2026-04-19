Nel pomeriggio del 17 aprile 2026, le forze dell’ordine di Potenza hanno fermato un uomo di 34 anni senza dimora, che è stato trovato in possesso di droga e denaro contante. Durante l’intervento, sono stati sequestrati diversi involucri di sostanze stupefacenti e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato successivamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nel pomeriggio del 17 aprile 2026, le pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno intercettato e arrestato un uomo di 34 anni a Potenza, accusato di detenere stupefacenti per fini di spaccio. L’operazione si è conclusa con il ritrovamento di circa 9 grammi di droga occultati in una zona periferica del capoluogo lucano, insieme a una somma di 900 euro in contanti. L’intercettazione nella zona residenziale. Il controllo del territorio ha preso una piega inaspettata quando gli agenti, impegnati in un normale pattugliamento, hanno notato un flusso insolito di veicoli in transito lungo una via secondaria. Si tratta di un percorso solitamente caratterizzato dalla presenza dei soli residenti, ma quel pomeriggio il movimento di auto provenienti da una strada limitrofa ha sollevato i sospetti degli operatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, arrestato spacciatore senza dimora: droga e contanti sequestrati

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