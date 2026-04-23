sequestrate due navi msc

Due navi della compagnia di navigazione MSC sono state sottoposte a sequestro. La situazione ha attirato l’attenzione, mentre si discute di possibili sviluppi nei negoziati tra le parti coinvolte. Intanto, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la ripresa dei colloqui già nel corso della giornata di venerdì. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e negoziati in evoluzione, che coinvolgono diversi attori e interessi.

Ormai sembra di sentir parlare di due guerre diverse. Il presidente americano, Donald Trump parla di un riavvio dei colloqui già venerdì. Ma da Teheran arriva l’ennesima doccia fredda, con la smentita della ripresa dei negoziati, segno che i pasdaran sembrano avere molta meno fretta del tycoon di chiudere la partita. Di sicuro, il presidente americano ha cambiato idea per l’ennesima volta. Il cessate il fuoco è stato prolungato di altri tre giorni, mentre fino a poche ore prima aveva detto che sarebbe tassativamente terminato mercoledì notte. Questo per permettere la ripresa dei negoziati venerdì, mentre la situazione nello Stretto di Hormuz continua ad essere incandescente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran Seizes 2 Ships in Strait of Hormuz

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Trentadue persone in carcere, tre agli arresti domiciliari e due imprese sequestrate. - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Sul Lago di Como furono sequestrate due ville di #Solovyev ai tempi del governo Draghi. Questa cosa deve aver reso matto questo "portavoce" di Putin. Solidarietà di Mattarella, Schlein e questa volta anche di Conte. L'invettiva è per aver tradit x.com