Sequestrate due navi Msc

Da quotidiano.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due navi della compagnia di navigazione MSC sono state sottoposte a sequestro. La situazione ha attirato l’attenzione, mentre si discute di possibili sviluppi nei negoziati tra le parti coinvolte. Intanto, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la ripresa dei colloqui già nel corso della giornata di venerdì. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e negoziati in evoluzione, che coinvolgono diversi attori e interessi.

Ormai sembra di sentir parlare di due guerre diverse. Il presidente americano, Donald Trump parla di un riavvio dei colloqui già venerdì. Ma da Teheran arriva l’ennesima doccia fredda, con la smentita della ripresa dei negoziati, segno che i pasdaran sembrano avere molta meno fretta del tycoon di chiudere la partita. Di sicuro, il presidente americano ha cambiato idea per l’ennesima volta. Il cessate il fuoco è stato prolungato di altri tre giorni, mentre fino a poche ore prima aveva detto che sarebbe tassativamente terminato mercoledì notte. Questo per permettere la ripresa dei negoziati venerdì, mentre la situazione nello Stretto di Hormuz continua ad essere incandescente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran Seizes 2 Ships in Strait of Hormuz

Video Iran Seizes 2 Ships in Strait of Hormuz

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