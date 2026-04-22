Nella giornata del 22 aprile 2026, tre navi sono state colpite nel tratto di mare di Hormuz, con due di esse sottoposte a sequestro da parte delle forze dei pasdaran. Le autorità militari hanno riferito che i sistemi di navigazione delle imbarcazioni sono stati manomessi prima dell’intervento. La decisione è stata comunicata in un contesto di tensione crescente, con i pasdaran che hanno indicato di non autorizzare il passaggio fino a un accordo di cessate il fuoco.

Roma, 22 aprile 2026 – Tre navi colpite a Hormuz, due delle quali sequestrate. I pasdaran mostrano al presidente Usa Donald Trump (e al mondo intero) che fanno sul serio: da Hormuz non si passa fino al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco. La Marina dei pasdaran iraniani ha annunciato stamani il sequestro di due navi nello Stretto, accusate di aver violato le normative di navigazione. Secondo i Guardiani della rivoluzione, le forze navali hanno individuato e fermato due imbarcazioni, la portacontainer ‘ Msc-Francesca’, indicata come appartenente a Israele, e la ‘Epaminodes’, che avrebbe “tentato di lasciare lo Stretto senza autorizzazione, violando ripetutamente le regole e manomettendo i sistemi di navigazione, mettendo a rischio la sicurezza marittima”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché i pasdaran hanno sequestrato due navi Msc a Hormuz. “Manomessi sistemi navigazione”

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