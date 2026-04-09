Durante una recente puntata del podcast 'Cose...', Emiliano Viviano ha commentato la stagione del Milan, sottolineando che la squadra si affida molto a un portiere di 40 anni e a un centrocampista francese. Viviano ha affermato che questi due giocatori sono fondamentali per le prestazioni della squadra e che il successo del club dipende molto dalla loro continuità e contributo.

La scarsa continuità degli attaccanti in questa stagione, sta costringendo Modric e Rabiot a fare gli straordinari, caricandosi il Milan sulle spalle settimana dopo settimana. Questo particolare non è passato inosservato a Emiliano Viviano, che lo ha fatto notare durante l'ultimo appuntamento con il podcast 'Cose Scomode'. Di seguito, le parole dell'ex portiere di Serie A. "Per me il Milan poteva far meglio durante questa partita. Durante la stagione, in base a com'è andata fin dall'inizio, il fatto che non avesse coppe, però nemmeno più di tanto. È un ottima squadra il Milan che non ha avuto il miglior Leao,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano senza giri di parole: “Il Milan si regge su un quarantenne e Rabiot che gli fanno la differenza”

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