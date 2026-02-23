Send Help | l' elogio della follia di Sam Raimi al Cinema La Compagnia

Firenze, 23 febbraio 2026 - Tutto iniziò con una Super 8 comprata dal padre, in un piccolo sobborgo sui Grandi Laghi. Ora che Sam Raimi è arrivato al diciassettesimo film - a proposito, si intitola "Send Help", è un survival horror con Rachel McAdams scatenata protagonista, e verrà proiettato in lingua originale mercoledì sera al Cinema La Compagnia - è lecito fare un passo indietro, alle origini della follia registica di uno dei maestri del genere: siamo a Royal Oak, una piccola cittadina a nord di Detroit, dove nel 1959 nasce Samuel Marshall Raimi, quarto dei cinque figli di una coppia di commercianti di origini ebraiche.