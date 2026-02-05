Grazie a Send Help ora Sam Raimi sa come sopravvivere su un' isola deserta

Sam Raimi ha passato il suo primo giorno su un’isola deserta, e sembra aver imparato a cavarsela. Grazie a un nuovo metodo chiamato Send Help, il regista ha scoperto come sopravvivere lontano dalla civiltà. Mentre il mondo si chiede cosa farà ora, lui si dedica a imparare le basi per restare in vita, lontano dai riflettori e dai TV che spesso trasmettono notizie che spaventano.

È per colpa di registi come Sam Raimi se ho paura di volare. In realtà non solo. Sono più le notizie al telegiornale che mi fanno paura. Ma se al tg la caduta di un aereo solitamente viene raccontata senza essere mostrata, al cinema si fa il contrario. O, meglio ancora, per alimentare il terrore mette in scena entrambe le cose. Send Help, black comedy che incontra il survival movie in sala dal 29 gennaio, parte proprio con un incidente aereo che costringe i due protagonisti, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, a sopravvivere su di un’isola deserta. La protagonista è una dipendente del giovane che abbiamo conosciuto tutti quindici anni fa quando interpretava l’amico simpatico Stiles Stilinski in Teen Wolf (ma quanto tempo è passato?), che nel film di Raimi è invece il nuovo capo a cui non importano le abilità dei propri sottoposti, bensì come appaiono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Grazie a Send Help, ora Sam Raimi sa come sopravvivere su un'isola deserta Approfondimenti su Sam Raimi Isola Sam Raimi naufraga su un'isola deserta. Ma il suo "Send Help" è una commedia nera troppo addomesticata Send Help ci mostra che l'umanità è davvero alla deriva, anche su un'isola deserta Su un’isola deserta, i protagonisti di Send Help si trovano di fronte a situazioni sempre più improbabili. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sam Raimi Isola Argomenti discussi: Send Help, Recensione: il ritorno all’horror di Sam Raimi; Send Help: Sam Raimi Non Deve Morire; Send Help: recensione del film di Sam Raimi con Rachel McAdams; I migliori film in streaming di Rachel McAdams, protagonista di Send Help. Send Help: spiegazione del finale e significato del film di Sam RaimiRipercorriamo l'ultima fatica di Sam Raimi, Send Help, cercando di entrare all'interno dell'ottica della protagonista femminile. hynerd.it Send Help, Recensione: il ritorno all’horror di Sam RaimiIl regista de La casa sposa il suo ritorno al genere dell'orrore grazie a Send Help, un survivor movie con Rachel McAdams e Dylan O'Brien. hynerd.it 20th Century Studios. . Sam Raimi sa come tenerci incollati allo schermo SEND HELP ti aspetta al cinema. Acquista il tuo biglietto: https://www.sendhelpmovie.it/. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.