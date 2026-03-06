Massimo Recalcati al Bellini di Napoli con due lezioni speciali

Al Teatro Bellini di Napoli, il professor Massimo Recalcati terrà due lezioni speciali, intitolate “Fratelli e sorelle” e “Il gesto del maestro”. La prima si terrà il 6 marzo alle 18:00, mentre la seconda è programmata per il 7 marzo alle 18:00. L’evento vede la partecipazione di Recalcati, chiamato a parlare di temi relazionali e pedagogici.

Torna a grande richiesta al Teatro Bellini il Professor Massimo Recalcati con due lezioni speciali, Fratelli e sorelle (6 marzo ore 18:00) e Il gesto del maestro (7 marzo ore 18:00). Un vero e proprio viaggio sotto la guida della psicanalisi. Un'esperienza unica per il pubblico che, sempre più esigente, si troverà partecipe di una riflessione collettiva sul nostro tempo, un tempo maturo che si muove su di un confine di labile stabilità e che, attraverso l'attenta "lettura" del Professore, diventerà oggetto di una lectio psicoanalitica pronta a rispondere agli interrogativi più intimi e sinceri degli ultimi anni.

