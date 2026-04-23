Sei una me**a vedi di che colore sei? insulti razzisti a una passeggera a Rovereto | rimosso autista di bus

Un autista di un autobus della linea urbana di Rovereto, in Trentino, ha rivolto insulti razzisti a una passeggera durante il servizio. La frase pronunciata conteneva un’offesa con riferimento al colore della pelle della donna. L'episodio è stato segnalato e l’autista è stato successivamente rimosso dal servizio. La compagnia ha confermato di aver avviato le procedure disciplinari contro il dipendente coinvolto.

Un autista di un autobus della linea urbana di Rovereto, in Trentino, ha insultato con frasi razziste una passeggera. La scena è stata ripresa in un video diffuso online. L'uomo è stato sospeso dal servizio, rischia sanzioni disciplinari e il licenziamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: La frase shock dell'autista del bus: "Sei una mer… vedi che colore sei?" “Sei una scimmia”: insulti razzisti durante la partita di under 14 femminileReggio Emilia, 23 marzo 2026 – Una partita avvincente ed equilibrata che sul finale è sfociata in tutto quello che non si dovrebbe vedere in un campo...