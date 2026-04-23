La frase shock dell' autista del bus | Sei una mer… vedi che colore sei?

Parole scioccanti e diventate nell’arco di pochissimo virali: “Tu sei una mer., vedi che colore sei”. A pronunciarle un autista sulla linea 2 a Rovereto, a subirle una donna di colore. Una volta che le immagini sono state caricate sul web la polemica è letteralmente esplosa.I fattiLa scena è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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