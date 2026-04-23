Segreti romani a Teramo | il mistero dei rituali dopo il fuoco

A Teramo, analisi bioarcheologiche condotte sulla necropoli romana di La Cona hanno portato alla luce nuovi dettagli sui rituali funebri praticati nell’area. Le indagini hanno evidenziato particolari aspetti riguardanti le pratiche rituali e i resti rinvenuti, che forniscono elementi inediti sulla cultura e le tradizioni di quel periodo storico. I risultati sono stati presentati da studiosi e istituzioni coinvolte nelle ricerche archeologiche.

? Cosa sapere Analisi bioarcheologiche a Teramo rivelano nuovi dettagli sulla necropoli romana di La Cona.. Tecniche istologiche avanzate permettono di ricostruire la demografia antica dai resti cremati.. Analisi bioarcheologiche sulla necropoli di La Cona a Teramo rivelano nuovi dettagli sui rituali funerari romani tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., trasformando i resti cremati in fonti biologiche leggibili grazie a tecniche istologiche avanzate. La ricerca, coordinata da Melania Gigante del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, coinvolge un consorzio interdisciplinare composto dalla Sapienza Università di Roma, dall’Università di Bologna, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo e dall’Accademia Polacca delle Scienze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Segreti romani a Teramo: il mistero dei rituali dopo il fuoco Notizie correlate Delitti rituali: il mistero del numero 9 tra omicidi e CandombléLe indagini condotte dalla Polizia di Stato sulla Procura di Busto Arsizio hanno aperto un nuovo filone interpretativo riguardante due delitti... Il mistero della pietra romana con incisioni: l’IA svela che potrebbe essere un antico gioco da tavolo dei RomaniPer anni è rimasta un enigma archeologico, osservata e studiata senza che nessuno riuscisse a comprenderne davvero la funzione, ma ora l’intelligenza...