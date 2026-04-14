Delitti rituali | il mistero del numero 9 tra omicidi e Candomblé

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno portato all'apertura di un nuovo filone riguardante due omicidi avvenuti nel territorio varesino. Al centro dell'attenzione ci sono elementi legati a rituali e simboli, in particolare il numero 9, che ricorre nelle ricostruzioni degli investigatori. Le autorità stanno analizzando i collegamenti tra i delitti e pratiche religiose legate al Candomblé.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato sulla Procura di Busto Arsizio hanno aperto un nuovo filone interpretativo riguardante due delitti avvenuti a distanza di anni nel territorio varesino. Gli inquirenti stanno esaminando una serie di parallelismi simbolici e rituali che collegano l’omicidio di Fabio Ravasio, consumato il 9 agosto 2024, alla morte di Michele Della Malva, avvenuta il 9 dicembre 2011. Il fulcro dell’approfondimento risiede in un colloquio intercorso il 28 marzo a Varese tra gli agenti e Dan Moraru, figura religiosa nota come Pae De Santo, per decifrare possibili legami con le pratiche della religione afro-brasiliana Candomblé.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitti rituali: il mistero del numero 9 tra omicidi e Candomblé Leggi anche: Lo straniero, delitti di passione e delitti di logica. Ozon indaga tra gli incerti confini di Camus Comunicato Stampa: “Il canto del lupo”, un thriller psicologico tra neve, leggende e delittiIn un La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.