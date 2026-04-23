Dopo il weekend di gara a Imola, si approfondiscono i dettagli delle competizioni endurance del FIA WEC. Si entra nel vivo delle sfide delle Hypercar e dei segreti che le accompagnano, grazie a un’intervista con un ingegnere di Dallara che lavora come supporto tecnico per il team Cadillac. La conversazione offre uno sguardo interno sulle dinamiche di un campionato che combina tecnologia avanzata e strategie di gara.

Il FIA WEC raccontato da chi lo vive ogni giorno in pista. Dopo il weekend di gara a Imola, entriamo nel cuore delle competizioni endurance insieme a Tommaso Tredozi, ingegnere Dallara impegnato come supporto tecnico nel Team Cadillac. In studio con Giorgio Piola, alla sua prima esperienza diretta nel mondo del WEC, e Biagio Maglienti, analizziamo: le regole fondamentali del WEC. le differenze tra Hypercar e LMGT3. i segreti tecnici delle auto. perché le gare endurance sono tra le più spettacolari del motorsport. A coordinare la puntata Luca Preti, per un viaggio completo dentro uno dei campionati più affascinanti del panorama mondiale. Se ami il motorsport, le gare di durata e la tecnica delle auto da corsa, questo episodio è imperdibile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Segreti del WEC e delle Hypercar: intervista esclusiva a Tommaso Tredozi Team Cadillac

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