Segno più quasi ovunque | dove e quanto cresce il turismo nel Piacentino

Nel Piacentino, i dati sul turismo del 2025 mostrano un aumento quasi ovunque delle presenze turistiche. L’analisi territoriale, effettuata dall’Ufficio Statistico della Provincia, include anche una sezione dedicata ai Paesi di provenienza dei visitatori. I numeri indicano che in molte zone del territorio si registra una crescita significativa di visitatori rispetto agli anni precedenti. La relazione fornisce dettagli su come si distribuiscono le presenze e da quali aree arrivano i turisti.

Dove e quanto cresce il turismo nel Piacentino? L'analisi territoriale è parte dei dati a consuntivo 2025 sul turismo, presentati dall'Ufficio Statistico della Provincia di Piacenza, di cui fa parte anche il focus sui Paesi di provenienza di chi visita il territorio locale. Per quanto riguarda.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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