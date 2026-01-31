Affitti brevi in dieci anni boom anche nel Piacentino | dove sono e quanto si guadagna in città

Negli ultimi dieci anni, il mercato degli affitti brevi è cresciuto molto anche nel Piacentino. A Besenzone, però, nessuno ha mai pubblicato un annuncio, una situazione che fa eccezione rispetto alla regione. In tutta l’Emilia-Romagna, dal 2015 al 2024, sono stati solo sette i comuni dove i proprietari di casa non hanno nemmeno aperto la pagina per iniziare a ospitare. Un caso raro e che suscita curiosità, visto che in altre zone si registrano guadagni e un boom di affitti temporanei.

A Besenzone non è mai comparso un annuncio: caso solitario nella provincia di Piacenza e molto raro in Emilia-Romagna, dove dal 2015 al 2024 solo i proprietari di casa di altri sette comuni non hanno cliccato - nemmeno una volta - sul pulsante "inizia a ospitare".

