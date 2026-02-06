Cresce il mercato delle auto usate nel Piacentino 16mila 384 passaggi di proprietà nel 2025 +1,8%

Da ilpiacenza.it 6 feb 2026

Nel Piacentino il settore delle auto usate continua a crescere. Nel 2025 si sono registrati 16.384 passaggi di proprietà, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno prima. Un dato che dimostra come sempre più persone optino per acquistare vetture di seconda mano nella zona.

Cresce il mercato delle auto usate nel Piacentino, dove i passaggi di proprietà nel 2025 sono aumentati dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Una variazione che colloca il territorio provinciale al terzo posto nella classifica di aumento a livello regionale, preceduto da Ferrara e Rimini. Ne.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

