Pop up Your Vision | arriva a Roma l’iniziativa di Alcon per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare

A Roma arriva “Pop up Your Vision”, l’iniziativa di Alcon dedicata alla sensibilizzazione sulla secchezza oculare. L’obiettivo è informare la popolazione su questa condizione, che colpisce molte persone ma spesso viene trascurata. L’evento mira a diffondere conoscenze sulla patologia e a favorire una maggiore attenzione tra i cittadini. La campagna si svolge in diverse location della città, con attività di informazione e confronto.

Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di “Pop Up Your Vision”, l’iniziativa promossa da Alcon che sarà a Roma fino al 5 maggio presso il Maximo Shopping Center, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare con il supporto di medici oculisti. In Italia si stimano circa 10 milioni di persone con sintomi riconducibili alla malattia dell’Occhio Secco, ma in molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. Un dato che evidenzia come la consapevolezza sia ancora insufficiente, nonostante si tratti di una condizione che può avere un impatto rilevante sulla qualità della vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pop up Your Vision: arriva a Roma l’iniziativa di Alcon per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare Notizie correlate Occhio secco per 10 milioni di italiani, ‘Pop Up Your Vision’ per sensibilizzare(Adnkronos) – Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa, ma ancora sottovalutata: è questo l'obiettivo di 'Pop Up Your Vision',... Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l’iniziativa per sensibilizzare la comunitàA Siponto la primavera diventa occasione di partecipazione e cura del territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 0 - Mescalina.it; Cocktails in the City, al via grande evento all’Orto Botanico; Evento - Milano da Scrocco; Meloni A Hormuz Italia dovrebbe esserci ma si deve esprimere il Parlamento. Occhio secco per 10 milioni di italiani, 'Pop Up Your Vision' per sensibilizzare(Adnkronos) - Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa, ma ancora sottovalutata: è questo l'obiettivo di 'Pop Up Your Vision', l'iniziativa promossa da Alcon che sarà a Roma fino al 5 magg ... msn.com Pop up Your Vision: arriva a Roma l’iniziativa di Alcon per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare1 italiano su 6 presenta sintomi riconducibili alla Malattia dell’Occhio Secco ma tende a sottovalutarli: bruciore e irritazione persistenti possono compromettere la qualità di vita Aumentare la ... ilgiornale.it 18 (It feels like Heaven) - Vision Divine's new single is finally out! Listen to it, share it (if you like), and let me know your thoughts about it. Cheers! - facebook.com facebook