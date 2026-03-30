Screening gratuiti al Caruso di Ravello iniziativa del Rotary Club Costiera Amalfitana
Sono stati effettuati screening gratuiti presso il Caruso di Ravello nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Rotary Club Costiera Amalfitana. L'evento si è concluso con un riscontro positivo, coinvolgendo numerosi partecipanti della zona. La manifestazione ha previsto controlli sanitari senza costi per i cittadini, contribuendo alla promozione della prevenzione tra la popolazione locale.
Transizione 5.0, Jannotti Pecci: Sugli investimenti nelle fonti rinnovabili serve coerenza Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Si chiude con un riscontro più che positivo Ravello in Rosa e Ravello in Azzurro. RegaliAmo Benessere, il doppio evento dedicato agli screening medici gratuiti nati dalla rinnovata collaborazione tra il Rotary Club Costiera Amalfitana, guidato dal Presidente Salvatore Ulisse di Palma, e il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, diretto dalla General Manager Iolanda Mansi. Due giornate dedicate alla prevenzione femminile e maschile per la popolazione presente a Ravello: venerdì 20 marzo screening con ecografie mammarie e una settimana dopo, il 27 marzo, sempre di venerdì, con esami uroandrologici dedicati agli uomini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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