sebastiano mignosa e simona lasciano ued insieme ma vengono derisi video

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 23 aprile, è stata mostrata la coppia formata da Sebastiano Mignosa e Simona che ha deciso di lasciare il programma. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione e ha suscitato alcune reazioni tra il pubblico, con alcuni spettatori che li hanno criticati e derisi sui social. La coppia aveva partecipato al programma per diverse settimane prima di arrivare a questa scelta.

La messa in onda del 23 aprile di Uomini e Donne è cominciata con una coppia che ha lasciato il programma, ovvero Sebastiano Mignosa e Simona. Poi si è passati alla frequentazione tra Marina Brachetta e Giancarlo, i quali sono stati presi di mira dagli opinionisti. L’uscita da Uomini e Donne di Sebastiano e Simona: tra polemiche e accuse. Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne si è partiti con un colpo di scena. Al centro dell’attenzione ci sono stati Sebastiano Mignosa, Elisabetta Gigante, Simona e Michele. Si è cominciato parlando di alcune conversazioni che ci sono state tra Sebastiano ed Elisabetta nelle quali lui avrebbe lasciato intendere di tenerci ancora alla donna, fino al punto di dirle di essere pronto ad uscire dal programma con lei.🔗 Leggi su Tutto.tv

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