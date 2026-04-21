Recentemente, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sono stati fotografati insieme, attirando l'attenzione. Nel frattempo, Sebastiano Mignosa e Simona Cannata avevano lasciato il programma di Maria De Filippi, suscitando sorpresa tra i fan. La reazione di Simona Cannata, che ha condiviso una foto, è diventata oggetto di discussione sui social. La vicenda ha coinvolto anche altre persone legate al mondo dello spettacolo.

Di recente, Sebastiano Mignosa e Simona Cannata avevano lasciato Uomini e Donne insieme, lasciando tutti stupiti per la rapidità con cui sembrava che tra di loro fosse sbocciato un sentimento. A distanza di pochi giorni dalla loro uscita di scena, però, sul web hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra i due fosse già arrivata la chiusura. La situazione è stata confermata da Simona, tuttavia, a generare sgomento sono state alcune segnalazioni appena emerse che vedono Sebastiano in compagnia di Elisabetta Gigante. Le segnalazioni su Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante fuori da Uomini e Donne. In queste ore, sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sono trapelate delle segnalazioni inerenti Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante beccati insieme: la reazione di Simona FOTO

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