L’allenatore ha deciso di rafforzare la difesa del Milan, rendendola tra le più compatte d’Europa. La formazione ha adottato un modulo che garantisce maggiore solidità, anche in presenza di assenze importanti. Attualmente, infortunati sono Gabbia e Bartesaghi, quest’ultimo pronto a rientrare a breve. La squadra si prepara così a affrontare le prossime sfide con una linea arretrata più compatta.

Nonostante l’emergenza (ai box c’è Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi dovrebbe rientrare domenica sera), nonostante la panchina corta (dove c’è chi, come Odogu, ha disputato sin qui una manciata di minuti), nonostante a gennaio non sia arrivato il rinforzo che avrebbe fatto comodo a Massimiliano Allegri (si punta tutto su Kim per la prossima stagione), i numeri danno ragione al Milan. E soprattutto al sistema di gioco del suo allenatore: la squadra rossonera ha la difesa più forte della serie A (appena 20 gol al passivo in 28 partite). Di più: prendendo in considerazione i cinque più importanti campionati in Europa la retroguardia del Diavolo è la migliore, davanti ad Arsenal (Inghilterra), Lens (Francia), Bayern Monaco (Germania) e Real Madrid (Spagna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Così Allegri ha sistemato il Milan. Difesa blindata, la prima in Europa

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, la metamorfosi di Allegri: difesa blindata e Maignan formato record

Milan, effetto Allegri: difesa da record e la migliore in EuropaSubito dopo l’ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Milan, era lecito pensare che la squadra rossonera avrebbe migliorato, e non di poco,...

Contenuti utili per approfondire Così Allegri

Temi più discussi: Fiorentina senza Kean: l’attaccante è ancora ko e finisce nel mirino di Allegri. Così il Milan può portarlo in rossonero; Milan a -7 dall’Inter: Estupiñán chi? riapre la lotta scudetto. E per Como, Roma o Juventus ci vuole l’elmetto di Fantozzi; La Rassegna Stampa di oggi, settimana del Derby come da tradizione ricca di notizie.; Thuram ha la febbre: l'allarme di Chivu prima del derby. E Allegri carica l'ambiente: Non si sa mai cosa può succedere.

Bucchioni analizza così il derby: «Ecco come Allegri ha incartato l’Inter. il Milan ha sacrificato un giocatore…»Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, ha analizzato così la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter: ecco le sue parole Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha analiz ... milannews24.com

Milan, Allegri e il pericolo scampato: Non puoi prendere un contropiede e un rigore cosìAlla fine è un punto importante. Non puoi prendere un contropiede e un rigore così. C'era grande voglia di vincere, ma non dovevamo esporci al contropiede finale. Quando non riesci a vincere, non ... tuttomercatoweb.com

Una missione segreta, un discorso di Allegri e...: così De Winter ha dimenticato il ciclone Hojlund x.com

Lele Adani commenta così su Instagram i gesti di Max Allegri che somigliano al suo "Facciamo Calcio" #MilanNews24 - facebook.com facebook