Dopo 30 turni di campionato, il Milan ha subito appena 23 reti, un dato che rappresenta un miglioramento rispetto alla stagione precedente. La squadra ha adottato una strategia difensiva più solida, con Allegri che ha modificato il reparto arretrato. Questa riduzione delle reti subite evidenzia un cambiamento nelle modalità di difesa e nel modo in cui la squadra affronta le partite.

L’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola propone un’analisi sulla solidità difensiva del Milan. I numeri parlano chiaro: 23 gol subiti nelle prime trenta giornate, seconda miglior difesa del campionato. Un anno fa, allo stesso punto della stagione, le reti incassate erano 35. La differenza è sostanziale e porta la firma di Massimiliano Allegri. "Quando non prendi gol sei già a metà dell’opera", è il principio che guida Massimiliano Allegri. Il suo Milan ha già raggiunto quota 13 clean sheet, tre in più del Napoli, prossimo avversario al 'Maradona'. In trasferta il dato è ancora più significativo: appena 10 gol concessi, nessuno ha fatto meglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Quando non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha rivoluzionato la difesa del Milan

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