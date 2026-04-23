Se ne andava a spasso ma aveva una condanna da scontare donna sorpresa a Ballarò e portata al Pagliarelli

Una donna è stata fermata dagli agenti durante un controllo di routine in via Giovanni Naso, nel quartiere di Ballarò. Mentre si trovava in strada, gli agenti hanno scoperto che aveva un ordine di carcerazione in sospeso per evasione. La donna è stata quindi accompagnata al carcere pagliarelli, nonostante fosse uscita tranquillamente a passeggio.