Se ne andava a spasso ma aveva una condanna da scontare donna sorpresa a Ballarò e portata al Pagliarelli
Una donna è stata fermata dagli agenti durante un controllo di routine in via Giovanni Naso, nel quartiere di Ballarò. Mentre si trovava in strada, gli agenti hanno scoperto che aveva un ordine di carcerazione in sospeso per evasione. La donna è stata quindi accompagnata al carcere pagliarelli, nonostante fosse uscita tranquillamente a passeggio.
Se ne andava in giro come nulla fosse per le strade di Ballarò, ma quando gli agenti l’hanno fermata per un normale controllo in via Giovanni Naso, si sono resi conto che sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione per evasione. I Falchi della squadra mobile hanno arrestato nei giorni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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