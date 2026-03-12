Doppia caserma al Candelaro se ne sta facendo una ma se ne cerca un' altra | svelato il giallo

È emerso che al Rione Candelaro a Foggia si sta costruendo una doppia caserma dei Carabinieri, mentre si sta cercando un altro stabile da destinare a futura sede. L’indagine di mercato condotta per individuare uno stabile idoneo ha sorpreso gli esperti del settore. La situazione riguarda direttamente le autorità locali e le forze dell’ordine coinvolte nel progetto.

Interventi di rifunzionalizzazione già appaltati, ma in questi giorni è spuntato un avviso esplorativo della Prefettura di Foggia che ha spiazzato anche gli addetti ai lavori L’indagine di mercato per l’individuazione di uno stabile da adibire ad eventuale nuova sede della Caserma dei Carabinieri al Rione Candelaro a Foggia avrebbe spiazzato anche gli addetti ai lavori. La Prefettura ha avviato le procedure in ossequio alle direttive in materia di locazioni passive del ministero dell’Interno e della competente Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio, volte alla razionalizzazione degli spazi e dei costi. La stipula del contratto di locazione, peraltro, è subordinata al nulla osta dell’Agenzia del Demanio e alla previa verifica della congruità della spesa, oltre che alle autorizzazioni ministeriali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

“Mister la sta ascoltando Conte, non so se vuole salutarlo”. E Chivu se ne va. Gelo a SkyPer quanto gli allenatori provino sempre a smarcarsi dall’idea di una rivalità personale, nel caso di Cristian Chivu e Antonio Conte il confine...

Contenuti e approfondimenti su Doppia caserma

FOGGIA CANDELARO Foggia, nuova caserma dei Carabinieri nel quartiere CandelaroL’ex scuola Rodari di Foggia diventerà presidio di sicurezza: aggiudicati i lavori da oltre un milione di euro ... statoquotidiano.it

FOGGIA CARABINIERI Foggia, la Prefettura cerca un immobile per la nuova caserma dei Carabinieri di Porta CandelaroAvviso esplorativo per individuare uno stabile da destinare alla futura sede dell’Arma. I proprietari potranno presentare proposte ... statoquotidiano.it