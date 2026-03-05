Arrestato al termine di un controllo | era ricercato per scontare una condanna per reati finanziari

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha effettuato un controllo straordinario nelle zone di Lugo e Massa Lombarda. Durante l’operazione, un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato ricercato per una condanna legata a reati finanziari. L’intervento è stato coordinato dal Commissariato di Lugo e ha coinvolto anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. La persona è stata condotta in commissariato per ulteriori accertamenti.

L'uomo dovrà espiare una condanna pari a tre anni. Identificate oltre cento persone dagli agenti di Polizia Identificate più di cento persone e diversi esercizi commerciali. Durante le verifiche, gli agenti del Commissariato hanno rintracciato un italiano sessantenne risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per l’espiazione di una condanna a tre anni di reclusione per reati finanziari; l’uomo è stato quindi portato nel carcere di Ravenna. Durante il servizio non sono emerse criticità e gli identificati gravati da pregiudizi penali e di polizia sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine per l’eventuale emissione di misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

